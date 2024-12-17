Вадим Евсеев: про Батракова мне Лоськов два года говорит — светлая голова

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России, шестикратный чемпион России, главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев высказался о молодой звезде железнодорожников Алексее Батракове.

«О Батракове мне Лоськов говорит уже года два, у него светлая голова. Это не простые слова — значит, он видит поле и предвидит ситуации. Я о нём знал. Первый раз его увидел год назад на зимних сборах. Один из матчей показывали по телевизору — Батраков вышел и сыграл довольно уверенно. Одним из комментаторов был Григорян — он его отметил. Я соглашусь. У «Локомотива» есть игрок, который начал выходить ещё раньше — Раков. Тоже неплохой футболист. В своё время в «Кубани» думал их взять в Первую лигу, но они уже переросли этот уровень. Возможно, с этим связано решение не продлевать контракты с Миранчуком и Жемалетдиновым, а дать дорогу молодым ребятам. Как мы видим, руководители клуба оказались правы», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.