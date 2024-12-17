Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ещенко: уровень Пьянича позволяет играть в РПЛ, даже если он приехал сюда на пенсию

Ещенко: уровень Пьянича позволяет играть в РПЛ, даже если он приехал сюда на пенсию
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко высказался о боснийском полузащитнике московского ЦСКА Миралеме Пьяниче. По мнению Ещенко, Пьянич уже успел показать, что способен играть на самом высоком уровне.

«Не знаю, как можно сказать, что ЦСКА прогадал с Пьяничем. Его уровень позволяет играть в РПЛ, даже если он приехал сюда на пенсию. Интенсивность у нас небольшая, соперники позволяют ему реализовывать себя целиком. Пьянич выглядит неплохо, показывает свой уровень», – приводит слова Ещенко Metaratings.

ЦСКА набрал 31 очко в 18 матчах осенней части сезона РПЛ и занимает в турнирной таблице шестое место, отставая на восемь очков от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» и на четыре очка — от находящегося на пятой строчке московского «Локомотива». 34-летний боснийский полузащитник Миралем Пьянич подписал контракт с армейцами 26 сентября 2024 года и сыграл в 11 матчах во всех турнирах, отметившись результативным пасом в Кубке России. В семи матчах РПЛ с участием Пьянича ЦСКА набрал 14 очков, одержав в них четыре победы при двух ничьих и одном поражении.

Материалы по теме
Геннадий Орлов назвал хавбека ЦСКА Пьянича «затухающей звездой»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android