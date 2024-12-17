Ещенко: уровень Пьянича позволяет играть в РПЛ, даже если он приехал сюда на пенсию

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко высказался о боснийском полузащитнике московского ЦСКА Миралеме Пьяниче. По мнению Ещенко, Пьянич уже успел показать, что способен играть на самом высоком уровне.

«Не знаю, как можно сказать, что ЦСКА прогадал с Пьяничем. Его уровень позволяет играть в РПЛ, даже если он приехал сюда на пенсию. Интенсивность у нас небольшая, соперники позволяют ему реализовывать себя целиком. Пьянич выглядит неплохо, показывает свой уровень», – приводит слова Ещенко Metaratings.

ЦСКА набрал 31 очко в 18 матчах осенней части сезона РПЛ и занимает в турнирной таблице шестое место, отставая на восемь очков от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» и на четыре очка — от находящегося на пятой строчке московского «Локомотива». 34-летний боснийский полузащитник Миралем Пьянич подписал контракт с армейцами 26 сентября 2024 года и сыграл в 11 матчах во всех турнирах, отметившись результативным пасом в Кубке России. В семи матчах РПЛ с участием Пьянича ЦСКА набрал 14 очков, одержав в них четыре победы при двух ничьих и одном поражении.