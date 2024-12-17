Иван Таранов: капитан «Ростова» Глебов — собака, он вездесущий

Бывший футболист Иван Таранов выделил игроков «Ростова» по текущему сезону.

«Осипенко уверенно играет в обороне, проводя хороший сезон в «Ростове» и сборной России. Он очень стабилен и надёжен в защите, поэтому его нельзя не выделить. Капитан «Ростова» Глебов — это собака. Он вездесущий», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Данил Глебов провёл 17 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. На счету 30-летнего Максима Осипенко 18 матчей, шесть голов и три результативные передачи.