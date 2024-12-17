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Силкин: «Динамо» без Тюкавина не звучит, вокруг таких игроков нужно строить всю команду

Силкин: «Динамо» без Тюкавина не звучит, вокруг таких игроков нужно строить всю команду
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о роли нападающего Константина Тюкавина в команде.

«Мне очень нравится в этом сезоне нападающий «Краснодара» Кордоба, а также я внимательно слежу за Тюкавиным. Несмотря на то что у Константина не всё получается, потому что с ним теперь стали считаться и более внимательно играть, «Динамо» без Тюкавина не звучит. Этот сезон является переломным для него, и он очень старается. Я считаю, что он на правильном пути. Вокруг таких футболистов нужно строить всю команду», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне чемпионата России 22-летний Константин Тюкавин провёл 18 матчей, забил семь мячей и оформил две голевые передачи.

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