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Сергей Силкин: в следующем сезоне будет очень много критики в адрес Батракова

Сергей Силкин: в следующем сезоне будет очень много критики в адрес Батракова
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове. По словам Силкина, в следующем сезоне молодой игрок может столкнуться с критикой.

«Для Батракова следующий год будет таким же, как этот для Тюкавина. Алексей начал позже играть на высоком уровне, чем Константин. Думаю, в следующем году будет очень много критики в адрес Батракова. Сейчас агенты имеют огромное влияние на футболистов. Если агент поведёт себя правильно, у Алексея всё будет нормально. А если неправильно, будут проблемы», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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