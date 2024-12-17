Источник: в допинг-пробе Мудрика, вероятно, был обнаружен милдронат

Велика вероятность, что запрещённым препаратом, который обнаружили в допинг-пробе украинского футболиста английского «Челси» Михаила Мудрика, является мельдоний (милдронат). Об этом сообщил телеграм-канал ТаТоТаке.

Ранее сообщалось, что в пробе «А» полузащитника обнаружили запрещённое вещество. Допинг-пробу, которая показала положительный результат, взяли у игрока в конце октября. Ожидается, что в ближайшие дни будет вскрыта проба «B».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 23-летний Михаил Мудрик провёл семь матчей. Результативными действиями футболист не отметился. Также на его счету шесть матчей, три гола и три результативные передачи в Лиге конференций.