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Кафанов оценил выступление вратарей сборной России в 2024 году

Кафанов оценил выступление вратарей сборной России в 2024 году
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России по футболу Виталий Кафанов оценил выступление голкиперов национальной команды в товарищеских матчах 2024 года.

«Если смотреть на весь год, то соперники были разного уровня. Российские вратари, которые получали вызов в сборную, провели этот чемпионат России на очень высоком уровне. Шестеро вратарей были задействованы в матчах национальной команды. Получил большое удовольствие от работы с ними и их отношения к делу за этот период. Ни в одном матче не было такой ситуации, которую пришлось разбирать бы с вратарями с точки зрения ошибок или их неправильных действий», — приводит слова Кафанова Metaratings.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0). В игре с Брунеем за сборную России дебютировал вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев.

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