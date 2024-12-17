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Евсеев рассказал о состоянии Александра Шмарко после вооружённого нападения в Астрахани

Евсеев рассказал о состоянии Александра Шмарко после вооружённого нападения в Астрахани
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Бывший защитник «Локомотива» и сборной России, шестикратный чемпион России, главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев рассказал о состоянии своего помощника после нападения на них в Астрахани.

«У Шмарко был порез — наложили пять швов в районе виска. Лицо затекло, глаз заплыл. Естественно, он в этот период не выходил на работу, но в последний день пришёл на тренировку. Сейчас уже мы в отпуске, всё нормально», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

Ранее стало известно, что на Вадима Евсеева и на Александра Шмарко в Астрахани напали два молодых человека. Они брызнули в лицо Евсееву перцовым баллончиком, а когда помощник тренера попытался задержать нападавших, они достали нож. «Ленинградец» сообщил, что Шмарко получил порез щеки.

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