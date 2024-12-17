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Силкин: «Динамо» зря делает акцент на иностранных футболистах, деньги платятся в трубу

Силкин: «Динамо» зря делает акцент на иностранных футболистах, деньги платятся в трубу
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о составе бело-голубых.

«В идеале «Динамо» в зимнее трансферное окно нужно взять по футболисту на каждую позицию. Всё зависит от того, есть ли у клуба возможности. Мне кажется, клуб зря делает акцент на иностранных футболистах. «Динамо» занимает второе место после «Краснодара» по количеству иностранцев. Я понимаю, когда три-пять иностранцев, но 14 легионеров! Они даже на поле все вместе не могут выйти. Конечно, это перебор. Просто платятся деньги в трубу», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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