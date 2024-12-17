Вадим Евсеев: «Краснодар» будет бороться за чемпионство до последнего

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России, шестикратный чемпион России, главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев поделился мыслями о турнирных амбициях «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ. На зимний перерыв «быки» ушли, занимая первое место в турнирной таблице.

«Никто не ожидал такого результата от «Краснодара» после трёх ничьих на старте. Они будут бороться за чемпионство до последнего. Возможно, там есть недовольные представители российских игроков из-за того, что их клиенты мало играют. Те же Кривцов и Козлов. Но это молодые игроки, а в руководстве клуба работают люди, которые объяснят и подскажут. В этом плане не должно быть никаких шероховатостей.

У «Краснодара» стабильный состав, но сам тренер сказал, что ждали этой паузы. Футболисты насытились играть одним составом. В заключительных матчах у них было нормальное движение, но сказывается, когда уходят эмоции. Также сказывается давление», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.