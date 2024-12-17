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Вадим Евсеев: «Краснодар» будет бороться за чемпионство до последнего

Вадим Евсеев: «Краснодар» будет бороться за чемпионство до последнего
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Бывший защитник «Локомотива» и сборной России, шестикратный чемпион России, главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев поделился мыслями о турнирных амбициях «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ. На зимний перерыв «быки» ушли, занимая первое место в турнирной таблице.

Таблица РПЛ

«Никто не ожидал такого результата от «Краснодара» после трёх ничьих на старте. Они будут бороться за чемпионство до последнего. Возможно, там есть недовольные представители российских игроков из-за того, что их клиенты мало играют. Те же Кривцов и Козлов. Но это молодые игроки, а в руководстве клуба работают люди, которые объяснят и подскажут. В этом плане не должно быть никаких шероховатостей.

У «Краснодара» стабильный состав, но сам тренер сказал, что ждали этой паузы. Футболисты насытились играть одним составом. В заключительных матчах у них было нормальное движение, но сказывается, когда уходят эмоции. Также сказывается давление», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

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