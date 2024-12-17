Украинский вингер «Челси» Мудрик временно отстранён от футбола — Daily Mail

Полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик временно отстранён от участия в футбольных матчах по решению Футбольной ассоциации Англии. Об этом сообщает издание Daily Mail. Ранее появилась информация, что украинец сдал положительный допинг-тест.

Отмечалось, что в пробе «А» полузащитника обнаружили запрещённое вещество. Допинг-пробу, которая показала положительный результат, взяли у игрока в конце октября. Ожидается, что в ближайшие дни будет вскрыта проба «B».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 23-летний Михаил Мудрик провёл семь матчей. Результативными действиями футболист не отметился. Также на его счету шесть матчей, три гола и три результативные передачи в Лиге конференций.