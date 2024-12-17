Вадим Евсеев: в Сербии на Евролиге видел флаги ЦСКА — это о многом говорит

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России, шестикратный чемпион России, главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев высказался об отношении сербского тренера Марко Николича к ПФК ЦСКА. Специалист возглавил команду прошлым летом.

«Я знаю отношение Николича к ЦСКА. Он работал в армейском клубе в Сербии. Когда мы были в Белграде, не только на достопримечательности и Дунай смотрели. Также ходили на баскетбольную Евролигу, когда «Партизан» играл с «Валенсией». Помимо местных, я видел на трибунах и флаги ЦСКА. Это о многом говорит. Николичу ЦСКА небезразличен», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.