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Вадим Евсеев: в Сербии на Евролиге видел флаги ЦСКА — это о многом говорит

Вадим Евсеев: в Сербии на Евролиге видел флаги ЦСКА — это о многом говорит
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Бывший защитник «Локомотива» и сборной России, шестикратный чемпион России, главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев высказался об отношении сербского тренера Марко Николича к ПФК ЦСКА. Специалист возглавил команду прошлым летом.

«Я знаю отношение Николича к ЦСКА. Он работал в армейском клубе в Сербии. Когда мы были в Белграде, не только на достопримечательности и Дунай смотрели. Также ходили на баскетбольную Евролигу, когда «Партизан» играл с «Валенсией». Помимо местных, я видел на трибунах и флаги ЦСКА. Это о многом говорит. Николичу ЦСКА небезразличен», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

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