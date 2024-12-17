«Челси» выпустил заявление по поводу допингового скандала с участием Мудрика

Лондонский «Челси» опубликовал заявление насчёт футболиста команды и сборной Украины Михаила Мудрика, в допинг-пробе которого обнаружили запрещённое вещество.

«Футбольный клуб «Челси» может подтвердить, что Футбольная ассоциация Англии связалась с нашим игроком Михаилом Мудриком по поводу неблагоприятного результата обычного анализа мочи. И клуб, и Михаил полностью поддерживают программу тестирования Футбольной ассоциации, и все наши игроки, включая Михаила, регулярно проходят тестирование. Михаил подтвердил, что никогда сознательно не употреблял запрещённые вещества. Теперь и Михаил, и клуб будут работать с соответствующими органами, чтобы выяснить, что стало причиной положительного результата теста», — говорится в сообщении пресс-службы «Челси».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 23-летний Михаил Мудрик провёл семь матчей. Результативными действиями футболист не отметился. Также на его счету шесть матчей, три гола и три результативные передачи в Лиге конференций.