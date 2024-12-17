Михаил Мудрик прокомментировал положительную допинг-пробу

Украинский полузащитник английского «Челси» Михаил Мудрик высказался о том, что его допинг-проба показала положительный результат. Сообщалось, что в ней мог быть обнаружен милдронат.

«Я могу подтвердить, что меня уведомили о том, что образец, который я предоставил в FA, содержал запрещённую субстанцию.

Это стало для меня настоящим шоком, поскольку я никогда сознательно не употреблял запрещённых веществ и не нарушал правил, и я тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы выяснить, как это могло произойти.

Я знаю, что не сделал ничего плохого, и продолжаю надеяться, что скоро вернусь на поле. Сейчас я не могу сказать больше из-за конфиденциальности процесса, но я сделаю это, как только смогу», — написал Мудрик в социальной сети.