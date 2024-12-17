Овчинников: хорошо, что не «Зенит» ушёл лидером на зимнюю паузу, все устали от них

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о конкуренции в Российской Премьер-Лиге нынешнего сезона.

«Самое интересное в этом сезоне — большая конкуренция между «Краснодаром» и «Зенитом». А также неожиданно, что «Спартак» включился в чемпионскую гонку. Думаю, для российского футбола хорошо, что не «Зенит» ушёл лидером на зимнюю паузу. Все уже устали от питерской команды», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).