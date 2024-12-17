Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Овчинников: хорошо, что не «Зенит» ушёл лидером на зимнюю паузу, все устали от них

Овчинников: хорошо, что не «Зенит» ушёл лидером на зимнюю паузу, все устали от них
Комментарии

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о конкуренции в Российской Премьер-Лиге нынешнего сезона.

«Самое интересное в этом сезоне — большая конкуренция между «Краснодаром» и «Зенитом». А также неожиданно, что «Спартак» включился в чемпионскую гонку. Думаю, для российского футбола хорошо, что не «Зенит» ушёл лидером на зимнюю паузу. Все уже устали от питерской команды», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирная таблица РПЛ

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

Материалы по теме
Александр Горшков допустил, что Семак уйдёт из «Зенита» по завершении нынешнего сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android