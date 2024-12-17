Силкин: легионеры «Оренбурга» — пятая колонна. Одному что-то не нравится, и все окрысились

Известный российский специалист Сергей Силкин высказался об игре и результатах «Оренбурга» в этом сезоне РПЛ. После 18 туров оренбуржцы занимают 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.

«Оренбург» — главный кандидат на вылет из РПЛ. Команда не сможет исправить положение, потому что им нужно выиграть все оставшиеся матчи, чтобы вылезти из зоны вылета. Если брать последнюю их игру, «Оренбург» пропустил, и футболисты не знали, что делать.

Когда подписываешь контракт с новым тренером, ты не знаешь, что будет. Нужно очень тонко понимать ситуацию в команде, поэтому надо приглашать опытного и авторитетного тренера, который повезёт за собой игроков. А в «Оренбурге» много иностранцев, которые являются пятой колонной. Одному что-то не понравилось — и на тебя окрысились все остальные. У нас некоторые руководители клубов не понимают, что они люди, которые принимают главные решения. Если работать спустя рукава, мало что получится», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.