Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Силкин: легионеры «Оренбурга» — пятая колонна. Одному что-то не нравится, и все окрысились

Силкин: легионеры «Оренбурга» — пятая колонна. Одному что-то не нравится, и все окрысились
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский специалист Сергей Силкин высказался об игре и результатах «Оренбурга» в этом сезоне РПЛ. После 18 туров оренбуржцы занимают 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.

«Оренбург» — главный кандидат на вылет из РПЛ. Команда не сможет исправить положение, потому что им нужно выиграть все оставшиеся матчи, чтобы вылезти из зоны вылета. Если брать последнюю их игру, «Оренбург» пропустил, и футболисты не знали, что делать.

Когда подписываешь контракт с новым тренером, ты не знаешь, что будет. Нужно очень тонко понимать ситуацию в команде, поэтому надо приглашать опытного и авторитетного тренера, который повезёт за собой игроков. А в «Оренбурге» много иностранцев, которые являются пятой колонной. Одному что-то не понравилось — и на тебя окрысились все остальные. У нас некоторые руководители клубов не понимают, что они люди, которые принимают главные решения. Если работать спустя рукава, мало что получится», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Сергей Силкин: в следующем сезоне будет очень много критики в адрес Батракова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android