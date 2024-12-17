Вадим Евсеев рассказал, над чем нужно работать Сергею Пиняеву

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России, шестикратный чемпион России, главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев рассказал, над чем нужно работать полузащитнику железнодорожников Сергею Пиняеву.

«У Пиняева есть проблемы с отбором, но в тактическом плане он грамотно играет в обороне, тоже опускается пятым защитником. Пиняеву нужно добавить конкретики в концовке. Он может обыграть один в один, но что дальше? Сколько голевых передач он отдал? Над этим нужно работать. Тогда он повысит свой уровень», — сказал Вадим Евсеев в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.