Андрей Мостовой признан лучшим игроком «Зенита» в ноябре и декабре 2024 года

Санкт-петербургский «Зенит» официально объявил имя лучшего футболиста команды в ноябре и декабре 2024 года. MVP последних двух месяцев определялся в ходе голосования болельщиков. Эту награду завоевал полузащитник сине-бело-голубых Андрей Мостовой.

В пяти матчах Российской Премьер-Лиги в ноябре и декабре Мостовой забил один гол и сделал две результативные передачи. Отличился Андрей в игре с тольяттинским «Акроном», ассистировал партнёрам в матчах с махачкалинским «Динамо» и «Крыльями Советов».

По итогам 18 туров РПЛ нынешнего сезона «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, лишь по дополнительным показателям уступая «Краснодару» — команды набрали по 39 очков. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).