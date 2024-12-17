Защитник «Челси» Адарабиойо: Мареска каждый день подталкивает нас

Защитник английского «Челси» Тосин Адарабиойо высказался об удачной серии команды. «Челси» одержал семь побед подряд во всех турнирах.

«Мы каждый день концентрируемся на тренировках и надеемся, что это принесёт результаты. Мы принимаем каждую игру такой, какая она есть. Тренер ежедневно подталкивает нас к тому, чтобы мы всё делали правильно и готовились к каждой игре.

У нас топ-игроки. Всегда приятно видеть, как мы перестраиваемся: в матче с «Брентфордом» мы показали потрясающую игру без мяча. Теперь наша следующая цель — «Шэмрок Роверс», — приводит слова Адарабиойо официальный сайт «Челси».

В текущем сезоне чемпионата Англии 27-летний Тосин Адарабиойо провёл шесть матчей. Также на его счету шесть матчей и один гол в Лиге конференций.