Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Челси» Адарабиойо: Мареска каждый день подталкивает нас

Защитник «Челси» Адарабиойо: Мареска каждый день подталкивает нас
Комментарии

Защитник английского «Челси» Тосин Адарабиойо высказался об удачной серии команды. «Челси» одержал семь побед подряд во всех турнирах.

«Мы каждый день концентрируемся на тренировках и надеемся, что это принесёт результаты. Мы принимаем каждую игру такой, какая она есть. Тренер ежедневно подталкивает нас к тому, чтобы мы всё делали правильно и готовились к каждой игре.

У нас топ-игроки. Всегда приятно видеть, как мы перестраиваемся: в матче с «Брентфордом» мы показали потрясающую игру без мяча. Теперь наша следующая цель — «Шэмрок Роверс», — приводит слова Адарабиойо официальный сайт «Челси».

В текущем сезоне чемпионата Англии 27-летний Тосин Адарабиойо провёл шесть матчей. Также на его счету шесть матчей и один гол в Лиге конференций.

Материалы по теме
«Челси» увеличил мощнейшую серию! Но как же это было нервно
«Челси» увеличил мощнейшую серию! Но как же это было нервно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android