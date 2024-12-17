«Оренбург» объявил об изменениях в руководстве клуба

На пост президента «Оренбурга» назначен Кирилл Волженкин, Исмаил Ибрагимов стал спортивным директором клуба. Об этом сообщила пресс-служба «Оренбурга» в социальных сетях.

Василий Еремякин покинул пост президента клуба и представил своего преемника Кирилла Волженкина. Новым спортивным директором «Оренбурга» назначен Исмаил Ибрагимов. Предыдущим местом работы Кирилла Волженкина и Исмаила Ибрагимова была калининградская «Балтика».

«ФК «Оренбург» благодарит Василия Еремякина за многолетнее сотрудничество. При Василии Петровиче ФК «Оренбург» значительно шагнул вперёд — дважды побеждал в ФНЛ и выходил в РПЛ, завершил реконструкцию стадиона, направленную на увеличение вместимости и приведения инфраструктуры стадиона к критериям РПЛ. Седьмое место в РПЛ – наивысшее достижение клуба за всю историю! Спасибо Вам, Василий Петрович, здоровья и всего самого хорошего.

Желаем Кириллу Сергеевичу и Исмаилу Ахмедовичу плодотворной работы в нашем футбольном клубе!» — написано в заявлении «Оренбурга».