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Дисквалификация Бентанкура за расистскую шутку в адрес Сон Хын Мина осталась в силе

Дисквалификация Бентанкура за расистскую шутку в адрес Сон Хын Мина осталась в силе
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Апелляция «Тоттенхэма» на семиматчевую дисквалификацию полузащитника команды Родриго Бентанкура за шутку про нападающего «шпор» Сон Хын Мина была отклонена. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Бен Джейкобс в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, минувшим летом Бентанкур посетил уругвайскую телевизионную программу, на которой заявил, что все корейцы выглядят одинаково, чем вызвал негативную реакцию общественности.

За это по решению Футбольной ассоциации Англии от 18 ноября футболист был дисквалифицирован на семь матчей. Дисквалификация распространяется на все матчи под эгидой английской федерации.

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