Овчинников: в «Краснодаре» зимой примут правильные решения, чтобы добиться чемпионства

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о перспективах «Краснодара». Команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России после 18-го тура.

«Краснодар» в психологическом плане сейчас на коне. В прошлом сезоне после зимней паузы они сдулись, не выдержав конкуренции в психологическом плане. Думаю, за несколько месяцев в клубе примут правильные решения и сделают работу над ошибками, чтобы хорошо стартануть весной и добиться чемпионства. Им некуда деваться, ведь у хозяина клуба Галицкого мечта стать чемпионом России. Зрителей ждёт очень интересное окончание РПЛ. Плюс ещё нельзя сбрасывать со счетов «Спартак», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.