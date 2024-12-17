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Овчинников: в «Краснодаре» зимой примут правильные решения, чтобы добиться чемпионства

Овчинников: в «Краснодаре» зимой примут правильные решения, чтобы добиться чемпионства
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Российский тренер Валерий Овчинников высказался о перспективах «Краснодара». Команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России после 18-го тура.

«Краснодар» в психологическом плане сейчас на коне. В прошлом сезоне после зимней паузы они сдулись, не выдержав конкуренции в психологическом плане. Думаю, за несколько месяцев в клубе примут правильные решения и сделают работу над ошибками, чтобы хорошо стартануть весной и добиться чемпионства. Им некуда деваться, ведь у хозяина клуба Галицкого мечта стать чемпионом России. Зрителей ждёт очень интересное окончание РПЛ. Плюс ещё нельзя сбрасывать со счетов «Спартак», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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