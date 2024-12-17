Овчинников: «Спартак» — мартовский кот, красно-белые могут рвать или тут же сдуться

Известный тренер Валерий Овчинников поделился мнением о московском «Спартаке». Он сравнил клуб с «мартовским котом» в плане непредсказуемости.

«Спартак» — это мартовский кот, который может пойти куда угодно. Это очень непредсказуемая команда. Красно-белые могут рвать или тут же сдуться. «Спартак» — это «Спартак», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Спартак» ушёл на зимний перерыв, занимая третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 37 очков за 18 туров чемпионата страны. Отставание от лидера («Краснодара») — два очка.