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Евсеев одним словом назвал слухи об интересе «Манчестер Сити» к Батракову

Евсеев одним словом назвал слухи об интересе «Манчестер Сити» к Батракову
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Бывший защитник «Локомотива» и сборной России, шестикратный чемпион России, главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев одним словом охарактеризовал слухи об интересе «Манчестер Сити» к полузащитнику железнодорожников Алексею Батракову. Он назвал эту информацию «сказками».

— Как не потерять Батракова?
— Батракова только нашли, а вы уже хотите его потерять.

— Мы, наоборот, хотим его сохранить. Но вокруг него всё больше слухов.
— Какие слухи?

— Из недавнего — «Манчестер Сити».
— Сказки. Я тоже могу много всего наговорить, — сказал Евсеев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

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