Кафанов рассказал, какой российский вратарь готов играть за европейский топ-клуб

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России по футболу Виталий Кафанов считает, что голкипер «Спартака» Александр Максименко готов к отъезду в зарубежный топ-клуб.

— Кто из вратарей на сегодняшний день лучше готов играть в топ-чемпионатах Европы?

— На сегодняшний день наиболее готов к игре за большие клубы Александр Максименко. Первое — игровой опыт, это более 100 матчей за «Спартак». Второе — это возраст, для вратаря Саша достаточно молод. И третье — он один из лучших в роли полевого игрока, — приводит слова Кафанова Sport24.

Максименко 26 лет, за первую команду красно-белых голкипер выступает с 2018 года. В нынешнем сезоне вратарь провёл 18 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, пропустив 14 мячей. 11 раз Александр оставил свои ворота в неприкосновенности. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского голкипера в € 4 млн. Действующий контракт Максименко со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.