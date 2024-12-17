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Овчинников: бразильцы «Зенита» давно сидели на чемоданах, которые купили за наши рубли

Овчинников: бразильцы «Зенита» давно сидели на чемоданах, которые купили за наши рубли
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Российский тренер Валерий Овчинников высказался об игре и результатах «Зенита» в первой части нынешнего сезона РПЛ. На зимнюю паузу сине-бело-голубые ушли, занимая второе место в турнирной таблице при двух поражениях в последних двух матчах.

«Два последних поражения «Зенита» дома говорят о том, что бразильцы давно сидели на чемоданах, которые купили за наши рубли с контракта, которого у них в жизни не было. Они уже давно сидели и отдыхали. У меня есть чувство, что они уже давно бегают по пляжу и играют в свой футбол.

Они не поняли, что такое российский футбол, и не поняли, что у футболистов соперника есть спортивная злость. Оказывается, нужно быть не только супермастером, какими себя считают иностранцы «Зенита», а ещё должны быть воля, злость и характер, которые присущи российским игрокам. Но эти характеристики не присущи бразильцам, это видно по многим показателям. Где мы и где бразильцы?» — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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