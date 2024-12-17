Марко Николич считает, что российские футболисты прибавили за время его отсутствия в РПЛ

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич оценил разницу в игре российских футболистов по сравнению с его периодом работы в столичном «Локомотиве».

«Мне кажется, прибавили русские футболисты. Раньше было тяжеловато русскими [играть], специально молодым футболистам прибавляли минуты. Не в каждом клубе. Где я работаю сейчас, например, в ЦСКА, и где я работал раньше, в «Локомотиве», эти два клуба, которые делали всегда ставку на своих, так сказать. Сейчас, видимо, там появилось, ну, мне кажется, хорошее количество интересных молодых русских футболистов. Они пользуются этим моментом, что уровень легионеров не такой, как раньше», — сказал Николич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».