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Денис Давыдов назвал лучшего игрока «Спартака» из тех, с которыми он играл

Денис Давыдов назвал лучшего игрока «Спартака» из тех, с которыми он играл
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Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов назвал лучшего футболиста красно-белых из числа тех, с которыми ему удалось поиграть за московский клуб.

«Луис Адриано — лучший игрок «Спартака» из тех, которых я видел. У него всё чётко — как он ногу ставит, как он бегает, как открывается. Смотришь и видишь класс. Если условный Зе Луиш — это про борьбу, то Адриано — это именно класс. У него всё летело как в лузу — не просто попал, а именно по углам», — сказал Давыдов в эфире «КБ-шоу».

Адриано выступал за «Спартак» с 2017 по 2019 год. Сейчас нападающему 37 лет, он играет за бразильский футбольный клуб «Витория».

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