Николич ответил, как изменился уровень РПЛ со времени его работы в «Локомотиве»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил, как изменился уровень Российской Премьер-Лиги за последние годы. С 2021 по 2022 год сербский специалист возглавлял московский «Локомотив».

— Как вы увидели, насколько изменился или не изменился уровень Российской Премьер-Лиги?

— Ну, ответить просто невозможно. Надо что-то обсуждать. Разница, конечно, есть, сначала так скажу. Тут я вижу два подхода. Давай первым делом обсудим, что было? Играли в еврокубках, это самая большая разница. Уровень легионеров был очень высокий. Я как пример привожу, тогда в «Локомотиве» работал, там нам надо [было] приобрести игрока. Например, Жоау Мариу из «Интера». Ты смотришь игрока уровня «Интера», «Манчестер Сити», «ПСЖ» и таких клубов. Что происходит сейчас? Уровень легионеров точно не тот.

Но не надо недооценивать чемпионат русский. Мне кажется, русские люди, футбольные люди, всегда двигаются в экстремальных положениях. Или идут выше, чем нужно, и обсуждают себя свысока, или идут очень низко.

— Нет середины, да?

— Да, мне кажется, правда, середина. Тогда чемпионат официально был шестой в Европе, это просто по факту, это не говорю я или вы, просто УЕФА тогда говорил, три клуба в Лиге чемпионов и так далее. Сейчас еврокубков нет, их отсутствие очень мешает. Две вещи, я вижу как самую большую разницу, отсутствие еврокубков и Fan ID. И обе, мне кажется, сильно мешают этому чувству футбольному, которое нужно каждому, мне кажется, человеку, — сказал Николич в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».