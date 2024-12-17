Евсеев: когда Баринов молчит и играет — это один Баринов. А когда говорит — не играет

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России, шестикратный чемпион России, главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев высказался о полузащитнике «Локомотива» Дмитрии Баринове. В текущем сезоне на его счету 24 матча и четыре результативные передачи.

«До того как Баринов начал регулярно выходить, его хотел взять Кононов в Тулу. Сёмин не отпустил Баринова, а потом он стал играть и набираться опыта с европейскими звёздами «Локомотива». Сейчас многие ушли, а Баринов стал капитаном — теперь он опытный, хоть и возраст не такой взрослый. Он чувствует ответственность.

Бросилась в глаза одна его особенность. Когда Баринов молчит и играет, это один Баринов. А в предпоследней игре с «Химками» он очень много разговаривал, но не играл. Я связываю это с тем, что ранее он получил травму и его заменили. Может, он играл тот матч с травмой. Когда Баринов выжигает за партнёров, другие футболисты начинают подтягиваться», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.