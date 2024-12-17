Европейская Суперлига перезапускается под новым названием — источник

Европейская Суперлига официально перезапускается под новым наименованием. Теперь турнир будет называться Объединённая лига, информирует журналист Бен Джейкобс в соцсетях.

Теперь турнир будет состоять из четырёх «дивизионов» — звёздный, золотой, синий и «общий». Организаторы Объединённой лиги уже запросили у УЕФА официальное разрешение на проведение соревнования.

Напомним, изначально в проект Суперлиги вступили 12 европейских грандов, но после угрозы санкций от ФИФА и УЕФА клубы начали выходить из турнира. На текущий момент из проекта Европейской Суперлиги — турнира, не подчиняющегося УЕФА и ФИФА, не вышли только мадридский «Реал» и «Барселона».