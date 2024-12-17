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Тренер ЦСКА Николич: мы точно будем перестраиваться на что-то новое и другое

Тренер ЦСКА Николич: мы точно будем перестраиваться на что-то новое и другое
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич рассказал о планах по перестройке игры команды.

«Идея чёткая, идея есть. Сейчас мы точно будем перестраиваться на что-то новое и другое, совсем другое. А это не значит, что этим не можем пользоваться дальше. Мне кажется, полезно в новое время, если ты можешь вернуться через игру, через одну замену, например, просто поменяешь одного игрока и поменяешь всё на поле. От игры до игры и через игру. Мне кажется, это очень полезно. Так мы точно не будем совсем идти от того, где мы находимся сейчас, а точно будем что-то новое тренировать и играть», — сказал Николич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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