Вадим Евсеев рассказал, за счёт чего «Динамо» Махачкала добивается результата

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России, шестикратный чемпион России, главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев объяснил, за счёт чего «Динамо» Махачкала добивается результата. Сейчас команда идёт на 11-м месте в таблице РПЛ, набрав 17 очков за 18 матчей.

«За счёт тренировочного процесса, большой силовой работы, дисциплины. Если Махачкала будет физически не готова, чтобы играть в атаке и обороне, у них начнутся проблемы. Гаджи Муслимович и его тренерский штаб из некоторых игроков делали мастеров. Тот же Анюков заиграл в «Крыльях Советов», а потом его забрали в «Зенит». В «Крыльях Советов» играли Каряка, Тихонов и ещё много игроков, которых собирал Ткаченко. Потом была хорошая команда в Раменском.

Но у Гаджи Муслимовича было мало команд, где есть и игроки, и условия. Поэтому, работая в Перми, с очень маленьким бюджетом, из игроков выжимали максимум и были максимальные требования. Любая ошибка означает потерю очков. То же самое сейчас в Махачкале. Наверное, некоторых игроков вы до сих пор не знаете. Много футболистов играет ещё со Второй лиги. Если они чуть дадут слабину, больше не будут той грозной командой. Поэтому дело в дисциплине и требованиях, как действовать в той или иной ситуации. Может, что-то поменялось, потому что футбол движется вперёд», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.