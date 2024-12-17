Мудрик сдал положительный допинг-тест после матчей за сборную Украины в ноябре

Вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест после матчей за сборную Украины в ноябре, сообщает издание The Athletic со ссылкой на слова собственных источников, которые пожелали остаться неизвестными.

Ранее появилась информация, что Мудрик временно отстранён от участия в футбольных матчах по решению Футбольной ассоциации Англии. Факт наличия проверки результатов анализов футболиста позднее подтвердили и «Челси», и сам Мудрик. Михаил отметил, что он «никогда сознательно не употреблял запрещённые вещества».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 23-летний украинец провёл семь матчей. Результативными действиями футболист не отметился. Также на его счету шесть матчей, три гола и три результативные передачи в Лиге конференций.