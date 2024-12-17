Шестикратный чемпион России Евсеев высказался об уровне игры Ньямси и Монтеса

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России, шестикратный чемпион России, главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев оценил игру защитников «Локомотива» Сесара Монтеса и Жерзино Ньямси. Он отметил, что это хорошие игроки, но у каждого из них есть проблемы.

«Хорошие и адекватные защитники. У каждого из нас есть проблемы. Ждали передышку, как «Краснодар». Что касается ошибок, то все мы их совершаем. Тот же Морозов тоже их делал — просто он перестал попадать в состав. Понятно, что у него изначально была травма, а потом место заняли другие», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.