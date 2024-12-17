«Никаких обид и претензий нет». Николич — о том, как он покинул «Локомотив»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим руководством «Локомотива». Сербский специалист возглавлял железнодорожников с 2021 по 2022 год.

«Я расскажу всё, что было, правду. Никаких обид нет, никаких претензий нет. Как было? Просто перед приходом Рангника мы встречались в Москве два-три раза. Именно он был человек, который настаивал на моём продлении контракта. У меня был ещё год с «Локомотивом». Мы на второй позиции шли в таблице, выиграли кубок. Клуб убрал этот год [контракта] и предложил ещё три, новый проект.

Месяц май-июнь. И Рангник ещё официально не клубе, но этой весной, два-три раза был в Москве, просто пообедали, поужинали, поговорили, и он был одним из этих людей, которые настаивали на том, что мне надо контракт новый [подписать] и так далее. И потом, летом Евро, все игроки ушли в сборную. И мы на сборах, в Австрии, там команды вообще нету, никого нету, новых игроков нету, старых нету, там у некоторых закончились контракты. Лидеров новых нету. И оттуда пошли проблемы, в смысле новых руководителей нет. Рангник пришёл только в последний день сборов. Буквально в последние два-три дня сборов. Все знают, кто [такой] Рангник. Я знаю, кто Рангник. И у нас получился очень хороший разговор. И до сих пор мы разговариваем друг с другом. Периодически. Отношения есть у нас. Никаких там войн не было.

И он вообще не влиял ни в каком смысле. Конечно, я ему передал: «Ральф, ты опытный человек. И мне понятно, что ты пришёл своим делом [заниматься]. Ты веришь в это, что ты делал всю жизнь, и мне это понятно. Я здесь уже нахожусь, своим делами занимаюсь, и как этот баланс будем находить?» Понятно было, что это тяжело. Всё, что он говорил, я не могу сказать, что это неправильно, что это ошибочно. Я ему передал моё мнение, что «Локомотив» в этот момент играет три-четыре года подряд в Лиге чемпионов, постоянно берёт трофеи в России. Что это клуб не деревенского уровня, который должен просто подняться из четвёртого дивизиона потихоньку шаг за шагом, но что здесь считается успехом выход из группы Лиги чемпионов. Что это другое что-то. Да, понятно, что у вас стратегия. И мне кажется, не понял совсем, что брать русских за семь-восемь миллионов, а потом продавать за 25 будет очень тяжело за границу. Практически невозможно. Ну, бывает, но очень редко бывает. Я не знаю [такой] пример», — сказал Николич в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».