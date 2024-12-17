Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вадим Евсеев дал совет защитнику «Локомотива» Ненахову относительно сборной России

Вадим Евсеев дал совет защитнику «Локомотива» Ненахову относительно сборной России
,
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России, шестикратный чемпион России, главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев дал совет защитнику железнодорожников Максиму Ненахову относительно сборной России. Футболист не получал вызовов в национальную команду.

«Ненахов был у меня в Хабаровске. Я видел в нём себя 17-летнего. Были ошибки, и я его не ставил в состав, не брал на выезды. Но я видел, что он не боялся играть и в атаке, и в обороне. Он услышал, что я ему говорил. Уже в «Роторе» он себя показал, в «Ахмате» у Шалимова набрался опыта. Ненахов растёт. Наверное, ему обидно, что многих вызывают в сборную, а его — нет. Я понимаю, что некоторых на его позицию правого защитника вызывают, хотя они не всегда играют в своих клубах, а Ненахов играет все матчи от звонка до звонка — и не вызывают.

Я бы ему посоветовал просто молчать и играть. Тебя всегда заметят даже те тренеры, которые, может быть, сейчас тебя не видят. На моей памяти такое тоже было. Я вообще не ожидал, что Газзаев вызовет меня в сборную. Любой тренер увидит тебя и поставит, если ты сильнее», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

Материалы по теме
«Вы Станковича выгоняли, теперь говорите: «Спартак» супер!» Евсеев рубится с «Чемпионатом»
Эксклюзив
«Вы Станковича выгоняли, теперь говорите: «Спартак» супер!» Евсеев рубится с «Чемпионатом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android