Вадим Евсеев дал совет защитнику «Локомотива» Ненахову относительно сборной России

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России, шестикратный чемпион России, главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев дал совет защитнику железнодорожников Максиму Ненахову относительно сборной России. Футболист не получал вызовов в национальную команду.

«Ненахов был у меня в Хабаровске. Я видел в нём себя 17-летнего. Были ошибки, и я его не ставил в состав, не брал на выезды. Но я видел, что он не боялся играть и в атаке, и в обороне. Он услышал, что я ему говорил. Уже в «Роторе» он себя показал, в «Ахмате» у Шалимова набрался опыта. Ненахов растёт. Наверное, ему обидно, что многих вызывают в сборную, а его — нет. Я понимаю, что некоторых на его позицию правого защитника вызывают, хотя они не всегда играют в своих клубах, а Ненахов играет все матчи от звонка до звонка — и не вызывают.

Я бы ему посоветовал просто молчать и играть. Тебя всегда заметят даже те тренеры, которые, может быть, сейчас тебя не видят. На моей памяти такое тоже было. Я вообще не ожидал, что Газзаев вызовет меня в сборную. Любой тренер увидит тебя и поставит, если ты сильнее», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.