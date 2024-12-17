Валерий Овчинников: у «Краснодара» великолепная академия, но каков выхлоп?

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о легионерах в составах санкт-петербургского «Зенита» и «Краснодара».

«Мы видим в достаточном количестве бразильцев, которыми недовольны по многим причинам. Хотя в «Краснодаре» тоже много иностранцев, но «Зенит» — это «Зенит», а «Краснодар» — команда Галицкого. У «быков» великолепная академия и подготовка молодёжи, но каков выхлоп?» — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (39).