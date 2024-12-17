Евсеев: вы не любите, когда Карпин отвечает односложно, а ему хочется услышать интересное

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России, шестикратный чемпион России, главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев высказался об общении с журналистами после матчей.

— Приходится себя сдерживать на флеш-интервью после матчей?

— Флеш-интервью — только в РПЛ. Что сдерживать? По регламенту больше нигде их нет. Всё зависит от того, какие вопросы. Вы же не любите, когда Карпин на некоторые вопросы отвечает односложно.

— Он обычно вопросом на вопрос отвечает.

— Значит, ему тоже хочется услышать что-то интересное. Когда ты побеждаешь, у тебя одно настроение, а когда проигрываешь, пропускаешь мячи на последних минутах, есть раздражение, — сказал Евсеев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.