Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Евсеев: вы не любите, когда Карпин отвечает односложно, а ему хочется услышать интересное

Евсеев: вы не любите, когда Карпин отвечает односложно, а ему хочется услышать интересное
,
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России, шестикратный чемпион России, главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев высказался об общении с журналистами после матчей.

— Приходится себя сдерживать на флеш-интервью после матчей?
— Флеш-интервью — только в РПЛ. Что сдерживать? По регламенту больше нигде их нет. Всё зависит от того, какие вопросы. Вы же не любите, когда Карпин на некоторые вопросы отвечает односложно.

— Он обычно вопросом на вопрос отвечает.
— Значит, ему тоже хочется услышать что-то интересное. Когда ты побеждаешь, у тебя одно настроение, а когда проигрываешь, пропускаешь мячи на последних минутах, есть раздражение, — сказал Евсеев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

Материалы по теме
«Вы Станковича выгоняли, теперь говорите: «Спартак» супер!» Евсеев рубится с «Чемпионатом»
Эксклюзив
«Вы Станковича выгоняли, теперь говорите: «Спартак» супер!» Евсеев рубится с «Чемпионатом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android