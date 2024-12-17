Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Привезли хорошего футбольного человека». Николич объяснил, почему ЦСКА подписал Пьянича

«Привезли хорошего футбольного человека». Николич объяснил, почему ЦСКА подписал Пьянича
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Марко Николич подробно рассказал, почему московский клуб подписал 34-летнего полузащитника Миралема Пьянича. Босниец присоединился к ЦСКА на правах свободного агента в летнее межсезонье — 2024.

— Следующий вопрос как раз по Пьяничу, потому что этот трансфер вызвал огромное количество обсуждений. Вот что на сегодня из себя представляет Пьянич, который понятно, что был мировой звездой?
— Это обсуждают люди, которые не внутри системы.

— Да, поэтому я вас и спрашиваю.
— И это легко, когда ты там на улице это обсуждаешь. А я вам расскажу все причины. У нас трансферное окно закончилось 15-го. И было так, как было. Скромно. Заплатили полтора миллиона или два, всё. За Шуманского и аренду Гуарирапы. Больше нас инвестировали практически все клубы. И оно закончилось. Сейчас можно приобрести только свободного агента. И пришло предложение. В клуб пришло предложение – Миралем Пьянич, свободный агент. Две недели ещё есть. Конечно, надо рассмотреть. И мы рассмотрели. И говорим, давай. Что мы можем потерять? Практически ничего. Игрок вообще, все знают, какого уровня был. Он играл в этом чемпионате, где я был, я смотрел на его игры там. Правда, уровень игры на этом уровне был очень высокий. Он был лидером команды.

И у нас состоялся один разговор. Конечно, мы знали друг друга и раньше. Один разговор, который для меня был определяющий. Мне очень понравился. Человек ничего не спросил, как обычно футболисты делают, про жизнь, про рестораны, он всё про футбол. Первый вопрос — амбиции наши? Мы можем за чемпионство, за Кубок [бороться]? Как команда? Как играем? Как будем играть? Где моя роль? И я говорю, такое мне нужно. Мне нравится такой подход. Мы точно привезли здесь хорошего человека футбольного. И это уже видно, и эти остальные наши футболисты получают удовольствие играть с ним, тренироваться с ним. А что нам будет чисто [с точки зрения] результативности, эффективности, это время покажет, — сказал Николич в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Ещенко: уровень Пьянича позволяет играть в РПЛ, даже если он приехал сюда на пенсию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android