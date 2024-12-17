«Привезли хорошего футбольного человека». Николич объяснил, почему ЦСКА подписал Пьянича

Главный тренер ЦСКА Марко Николич подробно рассказал, почему московский клуб подписал 34-летнего полузащитника Миралема Пьянича. Босниец присоединился к ЦСКА на правах свободного агента в летнее межсезонье — 2024.

— Следующий вопрос как раз по Пьяничу, потому что этот трансфер вызвал огромное количество обсуждений. Вот что на сегодня из себя представляет Пьянич, который понятно, что был мировой звездой?

— Это обсуждают люди, которые не внутри системы.

— Да, поэтому я вас и спрашиваю.

— И это легко, когда ты там на улице это обсуждаешь. А я вам расскажу все причины. У нас трансферное окно закончилось 15-го. И было так, как было. Скромно. Заплатили полтора миллиона или два, всё. За Шуманского и аренду Гуарирапы. Больше нас инвестировали практически все клубы. И оно закончилось. Сейчас можно приобрести только свободного агента. И пришло предложение. В клуб пришло предложение – Миралем Пьянич, свободный агент. Две недели ещё есть. Конечно, надо рассмотреть. И мы рассмотрели. И говорим, давай. Что мы можем потерять? Практически ничего. Игрок вообще, все знают, какого уровня был. Он играл в этом чемпионате, где я был, я смотрел на его игры там. Правда, уровень игры на этом уровне был очень высокий. Он был лидером команды.

И у нас состоялся один разговор. Конечно, мы знали друг друга и раньше. Один разговор, который для меня был определяющий. Мне очень понравился. Человек ничего не спросил, как обычно футболисты делают, про жизнь, про рестораны, он всё про футбол. Первый вопрос — амбиции наши? Мы можем за чемпионство, за Кубок [бороться]? Как команда? Как играем? Как будем играть? Где моя роль? И я говорю, такое мне нужно. Мне нравится такой подход. Мы точно привезли здесь хорошего человека футбольного. И это уже видно, и эти остальные наши футболисты получают удовольствие играть с ним, тренироваться с ним. А что нам будет чисто [с точки зрения] результативности, эффективности, это время покажет, — сказал Николич в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».