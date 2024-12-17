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«Точно сможет играть за границей!» Николич оценил потенциал Файзуллаева

«Точно сможет играть за границей!» Николич оценил потенциал Файзуллаева
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Главный тренер ПФК ЦСКА Марко Николич оценил потенциал молодого полузащитника своей команды Аббосбека Файзуллаева. Сербский специалист считает, что в будущем узбекистанский хавбек имеет потенциал заиграть на европейском уровне.

— Вот вы считаете, что происходит вообще с карьерой Файзуллаева?

— Будущий сильный игрок, точно. И в этом году его эффективность такая же, как и была. Более-менее. Но мне кажется, он должен прибавить ещё чуть-чуть, потому что второй год надо повыше [первого провести]. И точно был отрезок сезона, когда у нас была длинная, беспроигрышная серия, восемь-девять игр подряд, что ли, когда нас вытягивали вперёд именно Ваня Обляков и Файзуллаев своим голами, ассистами.

Если говорим о Файзуллаеве, он начал чуть плохо, потому что был на Олимпийских играх, ушёл от нас со сборов, потом вернулся. Потом двигался выше и выше. Три-пять игр подряд был самый лучший футболист. Конечно, сейчас чуть падает уровень, сейчас кто-то новый, другой должен брать эту ответственность. А он должен отдать все силы, конечно, в эти последние пять игр, чтобы показать, что мы все можем рассчитывать на него серьёзно. 21 год, молодой парень, лучший игрок Азии молодой. И сейчас очень интересно смотреть на него, как он справится с этим. Будет ли летать в облаках или будет ходить по земле. Будущее точно есть. Он точно может играть за границей. Игровые качества есть, — сказал Николич в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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