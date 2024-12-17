Балахнин: трудно назвать лучшего тренера первой части РПЛ — все были с изъянами

Бывший футболист Сергей Балахнин ответил на вопрос о лучшем тренере первой части сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

«Трудно назвать лучшего тренера первой части РПЛ, ведь все были с изъянами. Нет явного лидера, но выделил бы тренера, чья команда на первом месте ушла на зимнюю паузу. Однако не стал бы называть Мурада Мусаева явно лучшим тренером первой части», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева. Команда набрала 39 очков за 18 матчей. На второй строчке располагается «Зенит». Подопечные Сергея Семака заработали аналогичное количество очков.