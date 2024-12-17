Николич рассказал, как относится к критике Облякова со стороны болельщиков

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, как относится к критике полузащитника армейцев и сборной России Ивана Облякова.

— Вы знаете, кто самый критикуемый игрок среди болельщиков? Это Ваня Обляков. Вот можете сейчас в нескольких словах объяснить, насколько он важен и какие функции несёт, чтобы болельщики ЦСКА, ну, может быть, поменяли своё мнение?

— Ваня Обляков, во-первых, я считаю его капитаном команды. Конечно, у нас Игорь Акинфеев. Он будущий, это наш капитан. И когда Игорь по любой причине не на поле, ему даю капитанскую повязку. Самый большой объём [работы] каждую игру даёт Ваня Обляков. Это игрок, у которого характер точно есть. Конечно, ещё надо чуть-чуть работать над нервами, чтобы не терять концентрацию. Он такой парень, просто эмоциональный. Я это обсуждаю с ним. И публично надо чуть-чуть держать с контролем.

Не надо их убирать, потому что это ему даёт эту энергию сумасшедшую на поле. Но надо контроль. Это надо сбалансировать чуть-чуть. Объём, эффективность, голы, передачи, обыгрыши один на один, специальные вещи, что ещё надо? Перекрывает «шестёрку», «восьмёрку», вингера, «десятку» при любой схеме, подходит на кучу позиций. Игрок из новой сборной русской, молодой парень, ему играть ещё 10 лет, дай бог, в нашем клубе. Кого что не устраивает, я не знаю, — сказал Николич в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».