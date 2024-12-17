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Кафанов: хотел бы, чтобы Россию допустили к участию в международных турнирах в 2025 году

Кафанов: хотел бы, чтобы Россию допустили к участию в международных турнирах в 2025 году
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России по футболу Виталий Кафанов рассказал, что хотел бы видеть возвращение российских команд к международным соревнованиям в следующем календарном году.

«В 2025 году хотелось бы, чтобы нас допустили к участию во всех международных соревнованиях — и клубы, и национальную сборную, чтобы проверить, на что способны наши российские вратари в этих турнирах», — приводит слова Кафанова Sport24.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).

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