Мбаппе готов выйти в стартовом составе на финал Межконтинентального кубка — Marca

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе оправился от травмы и готов выйти с первых минут в финале Межконтинентального кубка 2024 года. Об этом сообщила Marca.

Ранее нападающий получил повреждение 10 декабря в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой» (3:2). По итогам медицинских тестов у игрока была диагностирована травма бедра левой ноги.

Финал Межконтинентального кубка 2024 года состоится в среду, 18 декабря. Мадридский «Реал» встретится с мексиканской «Пачукой». Команды будут играть на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар). Начало встречи — в 20:00 мск.