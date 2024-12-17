Суд отклонил один из исков вратаря «ПСЖ» Сафонова к бывшей супруге

Хорошёвский районный суд города Москвы отклонил один из исков вратаря сборной России по футболу и французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова к бывшей жене Анастасии Казачек. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Ранее Казачек рассказала, что футболист подал пять исковых заявлении в её адрес. Сегодня, 17 декабря, суд рассматривал иск о признании суммами алиментов платежей, которые Сафонов делал до установления юридических алиментных отношений, а также денежных средств, потраченных на ремонт квартиры после вынесения этого решения. 20 декабря Никулинский суд города Москвы рассмотрит ещё два иска Сафонова к бывшей жене — о порядке общения с ребёнком, а также о разделе имущества в виде автомобиля с детским креслом.

11 декабря стало известно, что Матвей Сафонов окончательно проиграл суд своей бывшей жене Анастасии. Вратарь обжаловал это решение, вынесенное в августе 2024 года, однако кассационная инстанция оставила в силе постановление по долгу Сафонова в 60 млн рублей. Отмечалось, что суд обязал футболиста отдавать четверть зарплаты экс-супруге на расходы на ребёнка.

Матвей Сафонов стал игроком «ПСЖ» в летнее межсезонье — 2024. Ранее вратарь выступал за «Краснодар», воспитанником академии которого и является. В нынешнем сезоне Сафонов провёл шесть матчей во всех турнирах, пропустил три гола и трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности. Действующий контракт Матвея с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в € 22 млн.