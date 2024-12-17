Сергей Балахнин назвал Кордобу лучшим футболистом первой части РПЛ

Российский тренер Сергей Балахнин считает нападающего «Краснодара» Джона Кордобу лучшим футболистом первой части сезона-2024/2025 чемпионата России.

«Кордобу назвал бы лучшим футболистом первой части РПЛ. Он внёс большой вклад в игру и результаты «Краснодара», который находится на первом месте. Что касается периода без голов после подписания нового контракта — такое бывает у каждого футболиста.

Можно выделить молодого Батракова, который является открытием чемпионата России, ведь он здорово играл. Но перед зимней паузой он тоже утих и был нестабилен. А Кордоба даже если где-то выступал неярко, приносил очень большую пользу команде своими действиями», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.