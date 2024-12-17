Бывший защитник «Локомотива» и сборной России, шестикратный чемпион России, главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев назвал лучших российских футболистов 2024 года. Он выделил полузащитника железнодорожников Алексея Батракова, вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева, форварда «Зенита» Максима Глушенкова и нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева.

«Батраков. Вратарь «Краснодара» Агкацев — он тоже сыграл роль в серии побед и первом месте команды. Из «Зенита» можно было бы отметить Глушенкова, но вышел только в начале и конце этой части сезона. Ещё отмечу Мусаева из ЦСКА», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.