А22 объявила о подаче предложений по созданию Объединённой лиги

Компания A22 Sports Management на официальном сайте объявила о планах по запуску Объединённой лиги (ранее — Суперлига). Соответствующие предложения поданы в УЕФА и ФИФА.

«A22 Sports Management (А22) сегодня объявила о подаче предложения в УЕФА и ФИФА для получения официального признания своих новых международных европейских клубных футбольных соревнований. В соответствии с решением Суда Европейского союза от декабря 2023 года любое соревнование, квалификация которого является инклюзивной и меритократичной и которое соответствует общему календарю матчей, может быть официально учреждено.

Это предложение учитывает отзывы, полученные от широкого круга заинтересованных сторон в футболе за несколько лет, и, в частности, после решения Суда Европейского союза, ключевой особенностью является пересмотренная система квалификаций, в которой участие клубов основано на ежегодных результатах в национальной лиге. Это предложение также полностью соответствует определению УЕФА «европейской спортивной модели».

Пересмотренная система ежегодных квалификаций была разработана в значительной степени в результате обсуждений с клубами, лигами и другими заинтересованными сторонами. Эти обсуждения значительно активизировались после решения Суда Европейского союза, поскольку оно создало более конструктивную среду для открытого диалога», — написано в заявлении.