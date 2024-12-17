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Денис Давыдов назвал чемпионский «Спартак» самой настоящей семьёй

Денис Давыдов назвал чемпионский «Спартак» самой настоящей семьёй
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Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов вспомнил сезон-2016/2017 Российской Премьер-Лиги, по итогам которого красно-белые стали чемпионами страны.

«Чемпионский «Спартак» был самой настоящей семьёй. Это был год, когда в команде не было выскочек. Мы собирались на каждый праздник по 30 человек. Не было кого-то, кто говорил: «Ой, у меня семья», нет — все приезжали с семьями.

Спартак реально был семьёй, я запомню это навсегда. Сейчас в хороших отношениях и с Денисом [Глушаковым], и с Массимо [Каррерой]. Я их обоих очень ценю. Как во всех семьях, виноваты всегда оба», — сказал Давыдов в эфире «КБ-шоу».

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